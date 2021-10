Serie A | le Volpi Rosse Menarini sono pronte alla sfida

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Inclusione, integrazione, passione per la vita, sul parquet e al di fuori dei palazzetti.queste le caratteristiche dell’esponenziale percorso intrapreso dalle, la squadra fiorentina di basket in carrozzina che, nel giugno scorso, ha superato uno dei più alti traguardi, approdando nellaA del Campionato Nazionale della Federazione Italiana Pcanestro In Carrozzina (FIPIC). Un successo straordinario della squadra seniores, raggiunto a pochi giorni di distanza da un altro, ottenuto dformazione giovanile: il primo scudetto. Questa nuova, importantealle porte, è una meta che, nel 2005, anno di fondazione dell’Associazione di Promozione Sociale Wheelchiar Sport Firenze, non era che un sogno. I ...

Oggi, più che mai, mi sento pronto ad affronare laA con la mia squadra". La neo coach brasiliana Ana Lucia Cardoso, che approda alleRosse direttamente dall'esperienza delle scorse ...Il 23 ottobre la prima squadra di basket in carrozzina in Toscana sarà impegnata nellaA del Campionato Nazionale della FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina). Gli ...delle...(Teleborsa) - Inclusione, integrazione, passione per la vita, sul parquet e al di fuori dei palazzetti. Sono queste le caratteristiche dell'esponenziale percorso intrapreso dalle Volpi ...Nuova sfida in Serie A per le Volpi Rosse Menarini, la squadra fiorentina di basket in carrozzina: le testimonianze ...