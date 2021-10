Sci alpino | Federica Brignone insegue nuovi record e la consacrazione olimpica

(Di martedì 19 ottobre 2021)è pronta per dare il via alla sua annata nella Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. La valdostana, tuttavia, si trova davanti ad un bivio davvero importante. Da una parte la caccia alla sua seconda Sfera di Cristallo, dopo il trionfo di due stagioni or sono, dall’altra la consapevolezza di avere all’orizzonte il bersaglio più grosso ed importante, ovvero i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Per una campionessa del suo calibro i piatti della bilancia saranno particolarmente corposi, ma da quale lato penderanno in maniera più pronunciata? Cercare il secondo assalto alla Coppa del Mondo, o sognare la meritatasotto i Cinque Cerchi? Conoscendo la meticolosità della sciatrice classe 1990 i due obiettivi non escluderanno l’un l’altro, ma il sogno olimpico sarà sicuramente ...

Advertising

Niobi_ssb : RT @Coninews: Parte la stagione degli sport invernali! ???? Nel primo weekend di Coppa del Mondo spazio a sci alpino, snowboard e freestyle… - zazoomblog : Sci alpino Dominik Paris: “Bene il green pass ma sarebbe grave sciatori in quarantena” - #alpino #Dominik #Paris:… - sportface2016 : #Sci alpino, #Paris: 'Bene il #greenpass, ma sarebbe grave se degli sciatori finissero in quarantena' - _Sport_Calcio_ : Parte la stagione degli sport invernali! ???? Nel primo weekend di Coppa del Mondo spazio a sci alpino, snowboard e… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Parte la stagione degli sport invernali! ???? Nel primo weekend di Coppa del Mondo spazio a sci alpino, snowboard e freestyle… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Le sue parole, rilasciate a Raisport, si dividono tra amarezza e voglia di tornare presto in pista: 'L'incidente è successo durante un allenamento a Soelden, in una curva ho sentito un 'toc' che mi ha ...'C on il green pass ti senti più libero nel muoverti, si viene controllati meglio. Si può prendere il virus anche da vaccinati, è meglio avere un controllo in più. Non ho problemi e non mi dà fastidio.Sulla strada verso le Olimpiadi invernali di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio 2022, inizia la 56esima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino É una stagione davvero speciale per gli app ...Federica Brignone è pronta per dare il via alla sua annata nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. La valdostana, tuttavia, si trova davanti ad un bivio davvero importante. Da una par ...