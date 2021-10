Pordenone, Tedino si presenta: “E’ come se non fossi mai andato via. Voglio riportare entusiasmo” (Di martedì 19 ottobre 2021) Bruno Tedino è stato presentato nuovamente sulla panchina del Pordenone. Il tecnico ha sostituito Massimo Rastelli, esonerato dopo il ko con la Ternana. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Mi sembra di non essere mai andato via e mi piacerebbe portare questo mio entusiasmo in campo. I tifosi Vogliono che la squadra dia tutto, il nostro atteggiamento dovrà trascinare i tifosi. La nostra tifoseria è fatta di gente sana, ci aspetta e ci seguirà. Non bisogna avere alibi, io per primo. La gente sa che lavoriamo per mantenere questo tipo di spettacolo. Gli attaccanti mi piacciono tutti, Tsadjout, Sylla e Butic. Devono credere di più nelle loro possibilità. Tutto passa attraverso un tipo di lavoro. Arma ha fatto 20 gol, sbagliando 4 calci di rigore, Strizzolo lavorava forte”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Brunoè statoto nuovamente sulla panchina del. Il tecnico ha sostituito Massimo Rastelli, esonerato dopo il ko con la Ternana. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Mi sembra di non essere maivia e mi piacerebbe portare questo mioin campo. I tifosino che la squadra dia tutto, il nostro atteggiamento dovrà trascinare i tifosi. La nostra tifoseria è fatta di gente sana, ci aspetta e ci seguirà. Non bisogna avere alibi, io per primo. La gente sa che lavoriamo per mantenere questo tipo di spettacolo. Gli attaccanti mi piacciono tutti, Tsadjout, Sylla e Butic. Devono credere di più nelle loro possibilità. Tutto passa attraverso un tipo di lavoro. Arma ha fatto 20 gol, sbagliando 4 calci di rigore, Strizzolo lavorava forte”. Foto: ...

