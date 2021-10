Pistoia, pasticceria offre lavoro al misterioso “ladro” di dolci: “Tu dai una mano a noi e noi a te” (Di martedì 19 ottobre 2021) Pistoia, pasticceria offre lavoro al misterioso “ladro” di dolci. Continuano le ricerche dell’uomo che pochi giorni fa ha rubato un vassoio di brioches da un bar di Pistoia e poi ha restituito i soldi, scusandosi perché aveva fame. Una pasticceria del posto ha offerto un posto di lavoro al “ladro” perché ritiene sia stato un gesto pieno di dignità e disperazione: “Se si presentasse, lui darebbe una mano a noi e noi a lui”. Degustifood è la pasticceria di Pistoia che sta cercando l’uomo o la donna misteriosa che giorni fa ha rubato un vassoio di dolci da un bar della città toscana e poi ha restituito i soldi dentro a un biglietto con ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 19 ottobre 2021)al” di. Continuano le ricerche dell’uomo che pochi giorni fa ha rubato un vassoio di brioches da un bar die poi ha restituito i soldi, scusandosi perché aveva fame. Unadel posto ha offerto un posto dial “” perché ritiene sia stato un gesto pieno di dignità e disperazione: “Se si presentasse, lui darebbe unaa noi e noi a lui”. Degustifood è ladiche sta cercando l’uomo o la donna misteriosa che giorni fa ha rubato un vassoio dida un bar della città toscana e poi ha restituito i soldi dentro a un biglietto con ...

Sanson538 : Pistoia, pasticceria offre lavoro al misterioso “ladro” di dolci: “Tu dai una mano a noi e noi a te” - occhio_notizie : 'Se si presentasse, lui darebbe una mano a noi e noi a lui' - NSigaro : RT @CalaminiciM: “Ho rubato per fame: vi rendo i soldi” scrive una persona che qualche giorno prima aveva sottratto un vassoio di dolci da… - Io_Selvatica : RT @CalaminiciM: “Ho rubato per fame: vi rendo i soldi” scrive una persona che qualche giorno prima aveva sottratto un vassoio di dolci da… - arual812 : RT @CalaminiciM: “Ho rubato per fame: vi rendo i soldi” scrive una persona che qualche giorno prima aveva sottratto un vassoio di dolci da… -