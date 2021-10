(Di martedì 19 ottobre 2021) Non è riuscito ad attraversare indenne: un giovanebruno marsicano, un esemplare maschio di 200 kg circa, è statoquesta notte, intorno alle 3.00, sull’A/25, nell’area del Comune di. Colpito al centro della carreggiata in direzione di Pescara, è stato poi trascinato per circa 15 metri, prima di finire la sua corsa nella corsia di sorpasso. Gli Agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Pratola Peligna hanno curato i rilievi dell’incidente ed hanno rinvenuto, sul luogo dell’investimento, frammenti di colore bianco e nero probabilmente appartenenti al veicolore, il cui conducente non si è fermato. Il decesso del giovane, per politraumatismo da investimento, è stato constatato dal Veterinario della ASL di ...

Advertising

fisco24_info : Orso invade l'autostrada, investito e ucciso su A25 ad Avezzano: Colpito al centro della carreggiata in direzione d… - italiaserait : Orso invade l’autostrada, investito e ucciso su A25 ad Avezzano -

Ultime Notizie dalla rete : Orso invade

Adnkronos

Related Posts A Carsoli parte la raccolta fondi per una nuova ambulanza:… 18 Ottobre, 2021 Il decesso del giovane, per politraumatismo da investimento, è stato constatato dal veterinario ...Il decesso del giovane, per politraumatismo da investimento, è stato constatato dal Veterinario della ASL di Avezzano, intervenuto sul posto. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad ...Non ce l’ha fatta ad attraversare indenne l’autostrada. Un giovane esemplare maschio di orso bruno marsicano, dal peso di circa 200 chilogrammi, è ...Non è riuscito ad attraversare indenne l’autostrada: un giovane orso bruno marsicano, un esemplare maschio di 200 kg circa, è stato investito questa notte, intorno alle 3.00, sull’A/25, nell’area del ...