Nocera | Informazioni dietro mazzette | ai domiciliari Marco Salvato

Una rete di amicizie, anche tra impiegati pubblici e forze dell'ordine, per ottenere Informazioni (dietro mazzette) su alcune inchieste che riguardavano lui e la sua azienda e coperte dal segreto istruttorio: finisce ai domiciliari con l'accusa di istigazione alla corruzione Marco Salvato, 40enne di Nocera Inferiore imprenditore impegnato nel campo delle energie rinnovabili. Una denuncia effettuata aveva fatto scattare l'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza e culminata ieri mattina con l'arresto. Con Marco Salvato ci sono altri 7 indagati, tra cui tutori dell'ordine e impiegati pubblici. A stringergli le manette ai polsi sono stati proprio i militari delle fiamme Gialle del Comando Provinciale di Salerno.

