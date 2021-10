NASCAR Playoffs | big a rischio dopo il Texas

(Di martedì 19 ottobre 2021) Può piacere o no, ma irendono il campionatovivace ed imprevedibile, ed ilgara dello dimostra. Dando un’occhiata ai pretendenti rimasti, due tra i favoriti per la vittoria finale sono al di sotto della soglia di eliminazione, quando mancano due gare al termine del Round of 8. Ed altri tre sono al momento “salvi”, ma per pochi punti. L’unico top driver che può stare tranquillo è Kyle Larson, che vincendo la convulsa gara texana si è già aggiudicato un posto per la fase finale, la Championship 4. Analizziamo la situazione tra i piloti in bilico. EchoPark 500: Larson prenota il campionato: chi sono i piloti aeliminazione daiil? Il pilota che più di tutti è a ...

La Ford di Penske, presente nei, ha abbandonato il campione 2018 che ora è costretto ad inseguire per un posto nel 'Championship 4'. Un nuovo restart ha portato subito ad un'altra caution ...Non cambia la classifica deivisto che il vincitore di Fort Worth non è presente a tempo pieno nell'Xfinity Series. Prossima prova in Kansas tra meno di una settimana.Nella prima gara del Round of 8, le semifinali playoff della Nascar 2021, il pilota della Hendrick Motorsports centra l’ottavo sigillo stagionale, confermando un dominio netto. E a 2 gare dallo showdo ...Kyle Larson è il primo pilota ad accedere al 'Championship 4' di Phoenix! Il #5 di Hendrick Motorsport si impone per l'ottava volta in stagione nella NASCAR Cup Series, in pista questo week-end al Tex ...