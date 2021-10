Napoli-Legia | i polacchi dovranno fare a meno del loro attaccante | operazione al naso e due settimane di stop

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Legia

Dopo le 8 vittorie di fila in campionato ilcerca di rimettersi in pista anche in coppa. Giovedì al Maradona alle 21 c'èVarsavia, terza giornata della fase a gironi di Europa League, con gli azzurri chiamati a vincere dopo aver raccattato un sol punto nelle precedenti due gare. La partita sarà trasmessa ...Tutti coloro che acquisteranno o hanno acquistato un biglietto per il matchVarsavia di giovedì 21 ottobre allo Stadio Maradona, potranno usufruire di uno sconto del 50% sul tagliando ...Il caso Lozano al Napoli non esiste. Il calciatore non ha preso benissimo la sostituzione col Torino, ma è intervenuto Luciano Spalletti.Chi acquista un biglietto per vedere la gara contro il Legia Varsavia (giovedì) pagherà a metà prezzo quello per assistere alla sfida con il Leicester del 9 dicembre ...