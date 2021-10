Manovra: i 9 miliardi per il taglio al cuneo contesi tra contributi, Irpef e Irap (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel pomeriggio in approda in Consiglio dei ministri il documento da inviare a Bruxelles, che offrirà la radiografia dei pesi assegnati alle diverse componenti della Manovra Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel pomeriggio in approda in Consiglio dei ministri il documento da inviare a Bruxelles, che offrirà la radiografia dei pesi assegnati alle diverse componenti della

Advertising

fisco24_info : Manovra: i 9 miliardi per il taglio al cuneo contesi tra contributi, Irpef e Irap: Nel pomeriggio in approda in Con… - AldoSciara : RT @Agenzia_Ansa: Manovra da 25 miliardi, oggi cabina di regia e Cdm.?Tra le ipotesi quota 102 e stretta anti-furbetti sul reddito di citta… - bizcommunityit : Manovra da 25 miliardi, verso stretta anti-furbetti sul reddito di cittadinanza | Pensioni, non c'è intesa su 'quot… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Manovra da 25 miliardi, oggi cabina di regia e Cdm.?Tra le ipotesi quota 102 e stretta anti-furbetti… - Flavr7 : RT @Agenzia_Ansa: Manovra da 25 miliardi, oggi cabina di regia e Cdm.?Tra le ipotesi quota 102 e stretta anti-furbetti sul reddito di citta… -