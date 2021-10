Larry Miller | il manager della Nike rivela il suo segreto | “Ho ucciso un ragazzo a colpi di pistola Ogni giorno penso a quello che ho fatto”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo più di 50 anni ha deciso dire il terribileche ha custodito per tutta la vita perché questo lo stava “mangiando dall’interno”., topdi cui è il presidente del marchio Jordan, haundinelle strade di Philadelphia, negli Stati Uniti. L’omicidio è avvenuto il 30 settembre del 1965:, ora 72enne, all’epoca aveva solo 16 anni e faceva parte di una gang di strada: per tutto questo tempo non ha detto niente a nessuno, né alla sia famiglia, né alla moglie, solo nel 2003 aveva trovato il coraggio di parlarne con la figlia maggiore. Ora, però, ha deciso di rompere il silenzio pubblicamente e raccontare per ...

Una splendente carriera da manager Nike e per cinquant'anni un segreto nascosto. 'A 16 anni uccisi un ragazzo' confessa oggi, presidente del marchio Jordan, quello con la silhouette del cestista Michael, leggenda dei Chicago Bulls. Le parole arrivano in un'intervista pubblicata sulla rivista Sports Illustrated ., istituzione del basket americano, nel 1965 uccise un ragazzo a sangue freddo. Ora ha scritto un libro - confessione che ha lasciato tutti di stuccoè l'uomo che amministra ...Larry Miller, 72 anni, è il presidente del marchio Jordan e uno dei manager più apprezzati negli Stati Uniti. In un’intervista a Sports Illustrated, annunciando la sua autobiografia in uscita, ha svel ...Larry Miller, stimato manager Nike, da adolescente commise un omicidio nel mezzo di una guerra tra gang in preda all’alcol. Lo racconta in un libro ...