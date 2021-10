L’Aquila, bimba di 5 anni muore travolta da porta di calcio (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia, oggi pomeriggio, prima delle 16, a Rocca di Botte, circa 800 abitanti in provincia delL’Aquila. Una bimba di 5 anni è morta per le lesioni riportate a seguito di un incidente, avvenuto mentre stava giocando in un campetto in disuso. Stando alle prime informazioni le sarebbe caduta addosso una porta da calcio. Sul posto i soccorritori del 118 con un’eliambulanza dalL’Aquila, ma per la piccina non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Tagliacozzo, che stanno ricostruendo la dinamica. La Procura delL’Aquila, in particolare il pm Elisabetta Labanti, ha aperto un fascicolo. La salma è stata restituita ai familiari dopo l’esame cadaverico esterno, eseguito sul posto. Pare che, al momento della disgrazia, fossero ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia, oggi pomeriggio, prima delle 16, a Rocca di Botte, circa 800 abitanti in provincia del. Unadi 5è morta per le lesioni rite a seguito di un incidente, avvenuto mentre stava giocando in un campetto in disuso. Stando alle prime informazioni le sarebbe caduta addosso unada. Sul posto i soccorritori del 118 con un’eliambulanza dal, ma per la piccina non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Tagliacozzo, che stanno ricostruendo la dinamica. La Procura del, in particolare il pm Elisabetta Labanti, ha aperto un fascicolo. La salma è stata restituita ai familiari dopo l’esame cadaverico esterno, eseguito sul posto. Pare che, al momento della disgrazia, fossero ...

Advertising

italiaserait : L’Aquila, bimba di 5 anni muore travolta da porta di calcio - fisco24_info : L'Aquila, bimba di 5 anni muore travolta da porta di calcio: Le sarebbe caduta addosso mentre giocava in un campett… - zazoomblog : Tragedia a L’Aquila una bimba di 5 anni muore schiacciata da una porta da calcio mentre giocava in un campo in disu… - roronacci : #L'Aquila, bimba di 5 anni muore travolta da porta di calcio - IL GIORNO - infoitinterno : Bimba di 5 anni muore in un campo sportivo a L'Aquila: schiacciata da porta da calcio. I genitori sono romani -