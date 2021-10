Advertising

ilpost : La sindrome di Tourette su TikTok - IULGIO : RT @LoPsihologo: Un social network può provocare o incoraggiare determinati disturbi? Il caso dei TIC nervosi su TikTok - iachinismo : @__alonzo_ SEI SCEMO D'INDOLE O C'HAI LA SINDROME DI TOURETTE - jimihendrix1980 : RT @LoPsihologo: Un social network può provocare o incoraggiare determinati disturbi? Il caso dei TIC nervosi su TikTok - ViolaMilano : RT @LoPsihologo: Un social network può provocare o incoraggiare determinati disturbi? Il caso dei TIC nervosi su TikTok -

Il mondo social Tik Tok potrebbe essere la causa di tic, movimenti involontari e suoni ripetitivi. All'eccesso potrebbe portare alladi; ecco il parere dei medici. Tik Tok è un'app social nata in Cina che in poco tempo si è diffusa in tutto il mondo, Italia compresa. Bambine e ragazze adolescenti usano l'...Cos'è ladiCome riporta un approfondimento del Wall Street Journal , i medici affermano che le ragazze stavano guardando video di influencer di Tik Tok con ladi, ...Moltissimi medici internazionali sono convinti che l'abuso di TikTok produce nuovi disturbi funzionali del movimento. Il report.Si indaga sul legame possibile tra il forte aumento di bambini e adolescenti che si presentano dai medici con tic nervosi e la fruizione di certi contenuti su TikTok ...