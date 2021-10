Advertising

sportli26181512 : Kolarov multato: gesto volgare ai tifosi della Lazio. Un turno a Luiz Felipe: Arriva la decisione del giudice sport… - LALAZIOMIA : Kolarov multato: gesto volgare ai tifosi della Lazio. Un turno a Luiz Felipe - errera_luca : Uscite le sentenze del #GiudiceSportivo… #LuizFelipe squalificato per una giornata #Kolarov multato di 10.000 €… -

Ultime Notizie dalla rete : Kolarov multato

Corriere dello Sport

Non solo, punito anche il nerazzurro (ed ex Lazio) Aleksandarcon un'ammenda di 10mila euro: "per avere, al 40° secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto ...Non solo, punito anche il nerazzurro (ed ex Lazio) Aleksandarcon un'ammenda di 10mila euro: "per avere, al 40° secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto ...Nel comunicato del Giudice Sportivo figura anche Aleksandar Kolarov tra i calciatori dell'Inter sanzionati in riferimento alla sfida di sabato scontro contro i ...