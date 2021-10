Il Patto di stabilità secondo Scholz (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 “non è il momento di grandi programmi di austerità negli stati membri”, ha detto ieri Olaf Scholz, il leader dell’Spd che è sempre più vicino a prendere il posto di Angela Merkel come cancelliere in Germania. Scholz ha ribadito la posizione che aveva adottato in campagna elettorale: il Patto di stabilità e crescita è “un buon sistema di regole” che ha già dato prova della “sua flessibilità”. Ma nella coalizione “semaforo” tra Socialdemocratici, Verdi e Liberali, l’obiettivo principale è quello di “assicurare la crescita”, ha spiegato Scholz in un’intervista alla Zdf. Le sue parole dovrebbero rassicurare tutti quelli che, in Italia e altrove, ancora temono un ritorno a un’applicazione rigida delle regole del Patto di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 “non è il momento di grandi programmi di austerità negli stati membri”, ha detto ieri Olaf, il leader dell’Spd che è sempre più vicino a prendere il posto di Angela Merkel come cancelliere in Germania.ha ribadito la posizione che aveva adottato in campagna elettorale: ildie crescita è “un buon sistema di regole” che ha già dato prova della “sua flessibilità”. Ma nella coalizione “semaforo” tra Socialdemocratici, Verdi e Liberali, l’obiettivo principale è quello di “assicurare la crescita”, ha spiegatoin un’intervista alla Zdf. Le sue parole dovrebbero rassicurare tutti quelli che, in Italia e altrove, ancora temono un ritorno a un’applicazione rigida delle regole deldi ...

