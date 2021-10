Il cervello non sceglie la via più breve (Di martedì 19 ottobre 2021) La distanza più breve fra due punti è una linea retta. Quando però camminiamo in una città, il percorso in linea retta potrebbe non essere possibile. Lo studio dimostra che il nostro cervello non è ottimizzato per calcolare il cosiddetto “cammino minimo” Leggi su rainews (Di martedì 19 ottobre 2021) La distanza piùfra due punti è una linea retta. Quando però camminiamo in una città, il percorso in linea retta potrebbe non essere possibile. Lo studio dimostra che il nostronon è ottimizzato per calcolare il cosiddetto “cammino minimo”

Advertising

Agenzia_Ansa : La nuova tecnica promette di avere conseguenze importanti sia per lo studio del cervello, sia per la comprensione d… - LauraMagistri : @Adnkronos Ma no #Burioni se non ancora #vaccinato è un individuo che non ragiona con il proprio cervello ma con qu… - sexveraa : RT @blinkhbdl: evil cervello di notte be like: non ho nostalgia del passato e non produco pensieri intrusivi - mm_nurita : RT @GiovyDean: @intuslegens Risposta: milioni di italiani non lo capiscono, perché è stato fatto loro il lavaggio del cervello; altri milio… - CCokina12 : RT @elliotaldstan: E quando la Ferrari non rischia non va bene e quando rischia e fa scelte 'coraggiose' non va bene neanche. Insomma,fate… -