Guardare "Ciao, libertini!" per ricordarci quanto ci manca Pier Vittorio Tondelli (Di martedì 19 ottobre 2021) C'erano i paninari, il disimpegno, le discoteche, la droga, il divertimento assoluto. C'era anche la nuova cultura, la creatività, la moda. Soprattutto, c'era Pier Vittorio Tondelli. Lo scrittore emiliano visse quegli anni nel profondo, li capì meglio di tutti e li raccontò come nessuno. La sua scrittura nasceva da lì, lungo la Via Emilia fino a Riccione, dove posava il suo sguardo di autore «provinciale, nel senso che veniva dalla provincia», che aveva girato l'Italia inseguendo i centri culturali più frizzanti, la rappresentava e la superava. È il ritratto, approfondito e garbato, che appare in "Ciao, libertini! Gi anni '80 secondo Pier Vittorio Tondelli", documentario di Stefano Pistolini realizzato con Sky Arte e Dallarouche in occasione dei 30 ...

