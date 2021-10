Green pass, il 18 ottobre scaricati più di un milione di certificati: record. Per la prima volta le terze dosi superano le prime vaccinazioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono stati 1.049.384 i Green pass scaricati il 18 ottobre dagli italiani, un record finora mai raggiunto. Lo si legge sul portale ufficiale del governo. In tutto 914mila sono stati scaricati dopo i tamponi fatti, mentre 130mila in seguito a vaccinazioni. Sono 4.512 quelli da guarigione. Proprio sul versante vaccini c’è da segnalare che sempre il 18 ottobre, per la prima volta, le terze dosi (49.660) sono state più delle prime vaccinazioni, che si sono fermate a 44.376. Gli italiani completamente vaccinati ieri sono stati 89.078. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono stati 1.049.384 iil 18dagli italiani, unfinora mai raggiunto. Lo si legge sul portale ufficiale del governo. In tutto 914mila sono statidopo i tamponi fatti, mentre 130mila in seguito a. Sono 4.512 quelli da guarigione. Proprio sul versante vaccini c’è da segnalare che sempre il 18, per la, le(49.660) sono state più delle, che si sono fermate a 44.376. Gli italiani completamente vaccinati ieri sono stati 89.078. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - LuigiF97101292 : RT @Italia_Notizie: Senato, ingresso vietato a chi non esibisce il green pass La decisione dopo il caso di Laura Granato - pastaiofranco : RT @EdoardoBuffoni: Gentili dirigenti del Senato, vorremmo sapere se la senatrice #Granato, che oggi è entrata senza Green Pass, verrà seg… -