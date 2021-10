"GF Vip", Katia Ricciarelli contro Carmen Russo: "Sei stata scorretta" (Di martedì 19 ottobre 2021) Lite improvvisa al ' Grande Fratello Vip '. Durante le nomination dell'undicesima puntata Katia Ricciarelli vota Carmen Russo che replica: 'C'è stato un incontro poco sportivo al biliardo. La verità è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Lite improvvisa al ' Grande Fratello Vip '. Durante le nomination dell'undicesima puntatavotache replica: 'C'è stato un inpoco sportivo al biliardo. La verità è ...

