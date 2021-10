Festini a Bologna durante il lockdown: la cocaina e le baby squillo arrivavano con l'auto a noleggio (Di martedì 19 ottobre 2021) Festini con cocaina e ragazze minorenni , anche e soprattutto in pieno lockdown . Con un insospettabile autista di Ncc a trasportare la droga e ragazze liceali, di buona famiglia, per evitare i ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021)cone ragazze minorenni , anche e soprattutto in pieno. Con un insospettabile autista di Ncc a trasportare la droga e ragazze liceali, di buona famiglia, per evitare i ...

Advertising

fattoquotidiano : Bologna, festini a base di sesso e droga tra i giovanissimi: tre arresti per spaccio e sfruttamento della prostituz… - Corriere : Festini a Bologna, la cocaina arrivava in auto blu per evitare i controlli del lockdown - Corriere : Festini a Bologna, la cocaina arrivava in auto blu per evitare i controlli del lockdown - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La cocaina viaggiava in auto blu nei giorni neri del lockdown, con la città deserta e la gente chiusa in casa - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Festini a Bologna, la cocaina arrivava in auto blu per evitare i controlli del lockdown -