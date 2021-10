Fabio Canino è gay dichiarato, ma è fidanzato? La verità sulla sua vita privata (Di martedì 19 ottobre 2021) Fabio Canino si è raccontato a cuore aperto nel libro Le parole che mancano al cuore, dove descrive in tutte le sue sfaccettature una storia d’amore tra due calciatori. L’argomento dell’omosessualità gli è particolarmente caro e vicino, avendo lui dichiarato di essere gay. Tuttavia – almeno finora – non ha mai rivelato se nella sua vita ci sia un compagno o meno. Ufficialmente, dunque, il famoso conduttore non è fidanzato, e non si sa se abbia avuto delle relazioni importanti in passato. Certo è invece che Fabio Canino è impegnato su temi di carattere sociale e LGBT. Per il resto, ha affermato di non aver avuto alcun problema nel portare alla luce la sua omosessualità e parlare in pubblico, ma di aver temuto per eventuali risvolti professionali negativi (che a quanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)si è raccontato a cuore aperto nel libro Le parole che mancano al cuore, dove descrive in tutte le sue sfaccettature una storia d’amore tra due calciatori. L’argomento dell’omosessualità gli è particolarmente caro e vicino, avendo luidi essere gay. Tuttavia – almeno finora – non ha mai rivelato se nella suaci sia un compagno o meno. Ufficialmente, dunque, il famoso conduttore non è, e non si sa se abbia avuto delle relazioni importanti in passato. Certo è invece cheè impegnato su temi di carattere sociale e LGBT. Per il resto, ha affermato di non aver avuto alcun problema nel portare alla luce la sua omosessualità e parlare in pubblico, ma di aver temuto per eventuali risvolti professionali negativi (che a quanto ...

