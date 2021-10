F1, partnership con l’NBA in occasione del GP di Austin: i piloti incontreranno i cestisti più famosi (Di martedì 19 ottobre 2021) In occasione del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in programma ad Austin, in Texas, domenica 24 ottobre, avviata una collaborazione tra il Circus e l’NBA, l’altro grande appuntamento sportivo caro agli americani che prenderà il via fra poche ore con la sua 75esima edizione. Già da giovedì 21 ottobre i piloti dei dieci team si sfideranno per una gara di tiri liberi in un campo istallato sul circuito delle Americhe. Alcune leggende NBA saranno presenti lì sul posto per dare consigli ai piloti. Il vincitore della sfida riceverà 20.000 dollari da donare in beneficenza. Inoltre, verranno presentate delle vetture con livree speciali dedicate alle trenta franchigie del basket Usa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Indel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, in programma ad, in Texas, domenica 24 ottobre, avviata una collaborazione tra il Circus e, l’altro grande appuntamento sportivo caro agli americani che prenderà il via fra poche ore con la sua 75esima edizione. Già da giovedì 21 ottobre idei dieci team si sfideranno per una gara di tiri liberi in un campo istallato sul circuito delle Americhe. Alcune leggende NBA saranno presenti lì sul posto per dare consigli ai. Il vincitore della sfida riceverà 20.000 dollari da donare in beneficenza. Inoltre, verranno presentate delle vetture con livree speciali dedicate alle trenta franchigie del basket Usa. SportFace.

Advertising

MarinoBruschini : RT @conai: Come raggiungere la #TransizioneEcologica facendo impresa nella #GreenEconomy? Se discute oggi al al RE-ECONOMY SUMMIT, organizz… - sportface2016 : #F1, partnership con l'#NBA in occasione dell'#AustinGP: i piloti si sfideranno in una gara di tiri liberi - sanktaklaus : RT @antoniobufalari: Una ulteriore tappa della partnership tra Marinedi e LifeGate questa volta al Marina di Cagliari con il supporto di Sn… - Astronza : Gemelli: Venere contraria non fa andare d’accordo nelle partnership, qualcosa legato ai soldi, come disaccordi su v… - oraziospoto : Questi i tre ecosistemi. L’innovazione passa per una imponente organizzazione delle infrastrutture e con nuove part… -