Dieci anni senza il Sic | «Marco è rimasto nel cuore delle persone»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il 23 ottobre di 10faSimoncelli moriva dopo un incidente sul circuito di Sepang, in Malesia. Aveva 24. È dedicata al sogno spezzato del pilota romagnolo la terza puntata di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, in onda su RaiPlay

Advertising

gennaromigliore : Buon lavoro @GaeManfredi, appena proclamato Sindaco di Napoli. Dopo dieci anni drammatici, la nostra città volta pa… - fattoquotidiano : Reclutamento della prostituzione, definitiva la condanna a Gianpaolo Tarantini: due anni e dieci mesi per le escort… - forumJuventus : Bonucci: 'Dieci anni fa Conte non mi voleva, potevo finire allo Zenit ma scelsi di restare. Rigiocherei la finale d… - folkloricham : La chiavetta di musica che mi diede Alessia quasi dieci anni fa ha plagiato la mia intera esistenza. - Prossima_Mente : “Dieci Anni di ProssimaMente” TESSERAMENTO 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni

La Stampa

Xiaomi ha stanziato a marzo 10 miliardi di dollari nei prossimi, con un investimento iniziale di 1,5 miliardi di dollari. Alla fine di agosto, Xiaomi ha acquistato una società di guida ...Congedo ai padri pergiorni Il congedo parentale per i padri sarà definitivamente di 10 ... Sono ormai diversiche i giorni di congedo parentale per i padri vengono costantemente aumentati. ...Una spada risalente a 900 anni fa, probabilmente utilizzata durante le crociate, è stata casualmente recuperata da un tuffatore, Shlomi Katzin, al largo della città di Haifa, in Israele. L’arma, lunga ...Aggiornamento settimanale dei dati sull’emergenza Covid-19 nell’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl. Alla data del 17 ottobre 2021 risu ...