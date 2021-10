Calcio | Allegri | ' la squadra ha piacere anche a difendere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - "Mi viene da sorridere quando mi dicono 'la tua Juve'. Io ho a disposizione giocatori bravi, normale che all'inizio non conoscevo tutti bene. In questo momento lahae questa è una bella cosa". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. "Bisogna migliorare sia la parte offensiva che quella difensiva -aggiunge il tecnico livornese-. Poi i risultati aumentano l'autostima e lavori con più serenità, questo sì. Nei momenti topici della stagione la palla scotterà e per questo dovremo farci trovare pronti al momento giusto".