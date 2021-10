Bodo/Glimt-Roma, Mourinho in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 19 ottobre 2021) Alle 19:00 di mercoledì 20 ottobre Josè Mourinho terrà la conferenza stampa della vigilia di Bodo/Glimt-Roma, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Conference League 2021/2022. La squadra giallorossa, dopo il ko con polemiche contro la Juventus, insegue i tre punti per il punteggio pieno e il primato nel girone. Potrete seguire la conferenza stampa sui canali social del club giallorosso oltre che su Sportface.it che vi offrirà una diretta testuale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Alle 19:00 di mercoledì 20 ottobre Josèterrà ladella vigilia di, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Conference League 2021/2022. La squadra giallorossa, dopo il ko con polemiche contro la Juventus, insegue i tre punti per il punteggio pieno e il primato nel girone. Potrete seguire lasui canali social del club giallorosso oltre che su Sportface.it che vi offrirà una diretta testuale. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : ?? Benvenuto nella nostra squadra U17 a Magnus Brondbo, portiere norvegese proveniente dal Bodo/Glimt #ASRoma - J_Devil_ : RT @GiordanoSepi: #BodøRoma Imparare e insegnare. To learn and to teach. Daje @OfficialASRoma! - GiordanoSepi : #BodøRoma Imparare e insegnare. To learn and to teach. Daje Roma! - GiordanoSepi : #BodøRoma Imparare e insegnare. To learn and to teach. Daje @OfficialASRoma! - LAROMA24 : FOTO - La Roma a Trigoria per preparare la sfida europea al Bodo/Glimt #AsRoma -