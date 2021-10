Berti: 'Lautaro, San Siro e superiorità tecnica: Inter, non puoi temere lo Sheriff' (Di martedì 19 ottobre 2021) "Si vince 4 - 0, ma ne bastano anche due...". Nicola Berti è il solito vulcano di ottimismo. Anche se l'Inter è reduce dalla brutta sconfitta con la Lazio e domani in Champions si gioca tutto contro ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) "Si vince 4 - 0, ma ne bastano anche due...". Nicolaè il solito vulcano di ottimismo. Anche se l'è reduce dalla brutta sconfitta con la Lazio e domani in Champions si gioca tutto contro ...

Berti: 'Lautaro, San Siro e superiorità tecnica: Inter, non puoi temere lo Sheriff'
"Si vince 4 - 0, ma ne bastano anche due...". Nicola Berti è il solito vulcano di ottimismo. Anche se l'Inter è reduce dalla brutta sconfitta con la Lazio e domani in Champions si gioca tutto contro lo Sheriff. Appena rientrato da un tour tra gli Inter ...

Inter, il tifoso Scariolo: 'Lukaku? Non ci si deve strappare i capelli' Berti? Lui nelle partite non è un pazzo scatenato. Sa stare in tribuna benissimo. Se segnasse l'... L'uomo partita? Lautaro. L'ho visto tonico, è un giocatore che può cambiare sempre il senso di ogni ...

Berti: "Lautaro, San Siro e superiorità tecnica: Inter, non puoi temere lo Sheriff" La Gazzetta dello Sport Berti: "Lautaro, San Siro e superiorità tecnica: Inter, non puoi temere lo Sheriff" Il grande ex sul bivio Champions: "A Roma tanti cross con cui Lautaro l'avrebbe chiusa. Il Meazza può dare la spinta decisiva. E loro con Shakhtar e Real hanno avuto un gran culo" ...

"Si vince 4 - 0, ma ne bastano anche due...". Nicola Berti è il solito vulcano di ottimismo. Anche se l'Inter è reduce dalla brutta sconfitta con la Lazio e domani in Champions si gioca tutto contro lo Sheriff. Appena rientrato da un tour tra gli Inter ... Berti? Lui nelle partite non è un pazzo scatenato. Sa stare in tribuna benissimo. Se segnasse l'... L'uomo partita? Lautaro. L'ho visto tonico, è un giocatore che può cambiare sempre il senso di ogni ...