'Barcellona e Ansu Fati: trovato accordo per il rinnovo' (Di martedì 19 ottobre 2021) Barcellona (Spagna) - Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per 11 lunghi mesi, Ansu Fati è tornato a stupire con il Barcellona. Dopo l'addio di Messi, il giovane talento ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021)(Spagna) - Dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per 11 lunghi mesi,è tornato a stupire con il. Dopo l'addio di Messi, il giovane talento ...

Advertising

NMercato24 : Ansu Fati vicino al rinnovo con il Barcellona. #19ottobre #Calciomercato - GiorgiaCenni9 : Koeman conferma Ansu Fati vicino al rinnovo: “Rinnovo? E’ vero che è vicino, è una notizia importante. E’ uno di qu… - infoitsport : Barcellona, Ansu Fati: quasi fatta per il rinnovo fino al 2026 - CalcioPillole : Sempre più vicini al raggiungere un punto di incontro #Barcellona e Jorge #Mendes per il rinnovo di #AnsuFati fino… - ansacalciosport : Calcio: Ansu Fati show, Barcellona batte Valencia in rimonta. 3-1 risultato finale in un Camp Nou finalmente pieno… -