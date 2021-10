Amore infinito, coppia di anziani chiede di essere ricoverata insieme. Lei: 'Da sola non voglio stare' (Di martedì 19 ottobre 2021) Un Amore senza limiti. È la storia di due coniugi di Lucera ( Foggia ) , lei di 84 anni e lui di 91, entrambi malati , che hanno chiesto di essere ricoverati insieme . 'È stata una scena molto tenera ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Unsenza limiti. È la storia di due coniugi di Lucera ( Foggia ) , lei di 84 anni e lui di 91, entrambi malati , che hanno chiesto diricoverati. 'È stata una scena molto tenera ...

