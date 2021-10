Alena Seredova commossa | cosa succede?

(Di martedì 19 ottobre 2021)ha condiviso sui social una foto in cui la si vede visibilmente. La modella 43enne siede accanto alla piccola Vivienne Charlotte, la figlia avuta dall’imprenditore Alessandro Nasi, ed è in procinto di accompagnare la bimba al suo primo giorno di asilo nido. Dopo il burrascoso fallimento del suo matrimonio con il campione Gigi Buffon,ha finalmente ritrovato la felicità accanto al nuovo compagna Alessandro Articolo completo: dal blog SoloDonna

è emozionata: è il primo giorno di asilo nido per la figlia Vivienne Charlotte . Sul social l'ex moglie di Gigi Buffon pubblica una foto che la ritrae con la piccola terzogenita. La ...Raccontano che Gigi Buffon abbia messo le corna adpreferendole Ilaria D'Amico e la ragazza di Praga si sia vendicata unendosi ad Alessandro Nasi che, in un certo senso, è tra coloro ...Alena Seredova e Gigi Buffon sono stati per anni una coppia capace di animare il mondo del Gossip. La loro relazione però si interruppe per..Emozioni nuove, emozioni diverse. Alena Seredova è emozionata: è il primo giorno di asilo nido per la figlia Vivienne Charlotte. Sul social ...