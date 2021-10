A due anni dalla rivolta il Cile di nuovo in piazza: non si torna indietro (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel 18 ottobre del 2019, quando gli studenti, per protestare contro l’ennesimo aumento del costo del trasporto pubblico, avevano iniziato a scavalcare i tornelli della metro senza pagare il biglietto, avrebbe segnato l’avvio dell’evento politico più importante della storia del Cile degli ultimi decenni. A quella rivolta fino ad allora inimmaginabile nell’oasi felice che l’inconsapevole presidente Piñera aveva evocato appena qualche giorno prima, il governo aveva reagito in modo questo sì del tutto prevedibile: riportando … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel 18 ottobre del 2019, quando gli studenti, per protestare contro l’ennesimo aumento del costo del trasporto pubblico, avevano iniziato a scavalcare i tornelli della metro senza pagare il biglietto, avrebbe segnato l’avvio dell’evento politico più importante della storia deldegli ultimi decenni. A quellafino ad allora inimmaginabile nell’oasi felice che l’inconsapevole presidente Piñera aveva evocato appena qualche giorno prima, il governo aveva reagito in modo questo sì del tutto prevedibile: riportando … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

