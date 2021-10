Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 ottobre 2021)DEL 18 OTTOBREORE 07:20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN PROGRESSIVO AUMENTO, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST DIREZIONESITUAZIONE ANALOGA SEMPRE IN DIREZIONE,1KM DI CODA SULLA DIRAMAZIONESUD TRA MONTEPORZIO E RACCORDO PER DIFFCIOLTA’ D’IMMISSIONE SUL RACCORDO IN INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ACODE SU VIA AURELIA ALTEZZA MALAGROTTA SU VIA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO E A SEGUIRE TRA RACCOROD E VIA DEI DUE ...