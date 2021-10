Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 18 ottobre 2021 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda ogni settimana dal lunedì al venerdì. In arrivo per oggi, lunedì 18 ottobre, una nuova puntata su Canale 5 piena di sorprese. Occhi puntati su Gemma, Tina e non solo… scopriamo qualche spoiler sulla puntata di oggi! Uomini e Donne: lo scontro finale tra Gemma e Tina, anticipazioni oggi Le anticipazioni riguardanti la puntata di oggi di Uomini e Donne, rivelano che ci sarà spazio per l’ennesimo scontro tra Tina e Gemma. Fin dalle prime puntate di questa edizione il rapporto tra le due non è stato dei migliori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda ogni settimana dal lunedì al venerdì. In arrivo per, lunedì 18, una nuovasu Canale 5 piena di sorprese. Occhi puntati su Gemma, Tina e non solo… scopriamo qualche spoiler sulladi: lo scontro finale tra Gemma e Tina,Leriguardanti ladidi, rivelano che ci sarà spazio per l’ennesimo scontro tra Tina e Gemma. Fin dalle prime puntate di questa edizione il rapporto tra le due non è stato dei migliori ...

