Trieste, Puzzer passa al nuovo presidio No Green pass: «Italiani, unitevi a noi» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sempre con la divisa da portuale, sempre con il suo cappello grigio calato sulla testa. Dopo le sue dimissioni Stefano Puzzer non è più il leader del Clpt, il coordinamento dei portuali che ha organizzato il presidio del porto di Trieste. In compenso è diventato il leader della protesta dei No Green pass che dopo lo sgombero dal Molo 7 si è spostata in piazza Unità d'Italia, la piazza principale del capoluogo. Da qui Puzzer continua a parlare alla folla dal megafono: «L'obiettivo è che l'Italia risponda e che si unisca ai manifestanti». Sempre da qui ha assicurato che stanno per arrivare in piazza altri portuali che prima avevano aiutato le famiglie a ripartire dopo lo sgombero del Molo 7: «Arriveranno altri fratelli che erano a difendere le famiglie, assicurandosi che ripartissero in ...

DavidPuente : Ecco cosa condivideva nel 2020 Stefano Puzzer, ex portavoce dei portuali di Trieste, in uno dei suoi profili. - dellorco85 : Anche l'ultimo presidio a Trieste no greenpass (cioè no vax) verso il caos con le dimissioni di #Puzzer. La maggior… - SkyTG24 : Trieste, Stefano Puzzer in lacrime durante lo sgombero: 'Non ci fermiamo'. VIDEO - robymark1 : RT @FabiusAugustus: AGGIORNAMENTO: telefonata dell'Avvocato Sandri con #Puzzer Rioccupare legalmente il porto di Trieste. Messe le basi pe… - rscalt76 : RT @Alex4tomorrow: SIGMA NON MOLLEREMO MAI GRINDSET #Trieste #Puzzer #Dittatura #PortualiDiTrieste #Vergogna -