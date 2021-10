Too Good To Go sta insegnando ai milanesi a evitare gli sprechi di cibo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quasi trentamila pasti al mese, acquistati per pochi euro. cibo spesso preparato da poco, a disposizione di chi non si può permettere una spesa al supermercato o ha la consapevolezza di quanto il cibo sia bene essenziale. Sono migliaia ogni giorno i milanesi che dal marzo del 2019 – quando l’iniziativa è sbarcata in città – si servono di Too Good To Go, la app che combatte lo spreco alimentare e, nel farlo, va incontro anche ai bisogni di chi vive in stato di difficoltà. Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere online – a prezzi ribassati – il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato”. Al cliente viene dato in un sacchetto contenente prodotti e piatti ancora freschi, che tuttavia per le norme vigenti non ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quasi trentamila pasti al mese, acquistati per pochi euro.spesso preparato da poco, a disposizione di chi non si può permettere una spesa al supermercato o ha la consapevolezza di quanto ilsia bene essenziale. Sono migliaia ogni giorno iche dal marzo del 2019 – quando l’iniziativa è sbarcata in città – si servono di TooTo Go, la app che combatte lo spreco alimentare e, nel farlo, va incontro anche ai bisogni di chi vive in stato di difficoltà. TooTo Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati e hotel di recuperare e vendere online – a prezzi ribassati – ilinvenduto “troppo buono per essere buttato”. Al cliente viene dato in un sacchetto contenente prodotti e piatti ancora freschi, che tuttavia per le norme vigenti non ...

