Skriniar a Sportmediaset: «Serve più cattiveria nell’area avversaria. Juve? Pensiamo solo a domani» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol Dopo le dichiarazioni a Sky e in conferenza stampa, il difensore dell’Inter, Milan Skriniar è stato sentito anche da Sport Mediaset. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI COSA MIGLIORARE – «Dobbiamo fare gol, essere più cattivi nei momenti decisivi, in Champions e sbagli le tue occasioni poi le squadre ti segnano. Ci vuole più cattiveria nell’area avversaria». FASE DIFENSIVA – «Baricentro troppo alto? Sicuramente sì. In questo periodo l’anno scorso prendevamo tanti gol, poi ci siamo ripresi e non subire gol è importante per tutti. Possiamo farlo anche quest’anno, dobbiamo cercarlo». SHERIFF E Juve – «Sicuramente per noi decisiva è quella di domani. Siamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milanha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della sfida contro lo Sheriff Tiraspol Dopo le dichiarazioni a Sky e in conferenza stampa, il difensore dell’Inter, Milanè stato sentito anche da Sport Mediaset. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI COSA MIGLIORARE – «Dobbiamo fare gol, essere più cattivi nei momenti decisivi, in Champions e sbagli le tue occasioni poi le squadre ti segnano. Ci vuole più». FASE DIFENSIVA – «Baricentro troppo alto? Sicuramente sì. In questo periodo l’anno scorso prendevamo tanti gol, poi ci siamo ripresi e non subire gol è importante per tutti. Possiamo farlo anche quest’anno, dobbiamo cercarlo». SHERIFF E– «Sicuramente per noi decisiva è quella di. Siamo ...

Advertising

CalcioNews24 : Le parole di #Skriniar a Sportmediaset - news24_inter : #Skriniar parla così ai microfoni di #SportMediaset ?? - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Tottenham, Paratici: 'Su #Skriniar e #Brozovic voci infondate, Vlahovic non è nei nostri piani'. #SportMediaset https:/… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Tottenham, Paratici: 'Su #Skriniar e #Brozovic voci infondate, Vlahovic non è nei nostri piani'. #SportMediaset https:/… - sportmediaset : Tottenham, Paratici: 'Su #Skriniar e #Brozovic voci infondate, Vlahovic non è nei nostri piani'. #SportMediaset -