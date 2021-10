Sconfitta senza appello. La destra dopo il voto nella bussola di Ocone (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il risultato della tornata elettorale amministrativa, ora che anche i ballottaggi si sono chiusi con vincitori e sconfitti, non lascia spazio ad attenuanti o a distinguo: nelle cinque città principali ove si votava la Sconfitta del centrodestra è suonata senza possibilità di appello. E a poco vale consolarsi osservando che, dopo tutto, quelle città erano già in mano a piddini e grillini (ora sono rimasti solo i primi e già questo è elemento di riflessione); oppure col fatto che i sondaggi a livello nazionale lasciano presagire per le politiche ben altri scenari; o ancora che la virulenza esercitatesi in queste settimane da parte dei vincitori non si era mai vista e certa sinistra ha giocato davvero sporco; oppure, last not but least, che il massiccio astensionismo (il più alto della storia ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il risultato della tornata elettorale amministrativa, ora che anche i ballottaggi si sono chiusi con vincitori e sconfitti, non lascia spazio ad attenuanti o a distinguo: nelle cinque città principali ove si votava ladel centroè suonatapossibilità di. E a poco vale consolarsi osservando che,tutto, quelle città erano già in mano a piddini e grillini (ora sono rimasti solo i primi e già questo è elemento di riflessione); oppure col fatto che i sondaggi a livello nazionale lasciano presagire per le politiche ben altri scenari; o ancora che la virulenza esercitatesi in queste settimane da parte dei vincitori non si era mai vista e certa sinistra ha giocato davvero sporco; oppure, last not but least, che il massiccio astensionismo (il più alto della storia ...

