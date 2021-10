Sbarchi clandestini senza sosta | la Lamorgese fa finta di niente E intanto manganella a Trieste

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott —«pugno di ferro» con i pacifici portuali die guanti di velluto con ravers edi. Dorme il Viminale, troppo impegnato a bersagliare manifestanti no green pass con idranti e lacrimogeni, mentre a Lampedusa si susseguonogli approdi di immigrati., a Lampedusa continua l’invasione La notte appena trascorsa ha visto l’arrivo di altri 170, stipati nel tristemente noto hotspot di contrada Imbriacola, perennemente al collasso o sull’orlo della crisi. centosettanta nuovi ospiti della struttura da aggiungersi ai 152 arrivati ieri con sei diverse imbarcazioni. Nell’hotspot si trovano al momento 329 persone. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Ministero dell’Interno, è ...

Advertising

uspalletti : RT @IlPrimatoN: «Pugno di ferro» con i portuali di #Trieste e guanti di velluto con raver e sbarchi di clandestini - ItalicaTestudo : RT @IlPrimatoN: «Pugno di ferro» con i portuali di #Trieste e guanti di velluto con raver e sbarchi di clandestini - GufoItaliano : RT @IlPrimatoN: «Pugno di ferro» con i portuali di #Trieste e guanti di velluto con raver e sbarchi di clandestini - Veleno_Q_B : RT @IlPrimatoN: «Pugno di ferro» con i portuali di #Trieste e guanti di velluto con raver e sbarchi di clandestini - JohSogos : RT @IlPrimatoN: «Pugno di ferro» con i portuali di #Trieste e guanti di velluto con raver e sbarchi di clandestini -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi clandestini

Firenze Post

Continuano glinelle coste del Sud Sardegna. Nel corso della notte altri 9 stranieri sono arrivati a Porto Pino. Si aggiungono ai 22 algerini sbarcati ieri mattina a Santa Margherita di Pula.Continuano glinelle coste del Sud Sardegna. Nel corso della notte altri 9 stranieri sono arrivati a Porto Pino. Si tratta di 8 uomini e 1 donna, tutti adulti e in buone condizioni di salute. ...Nove migranti, tra i quali una donna, sono stati rintracciati questa mattina intorno alle 7.30 a Porto Pino. Dopo una segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri di Tratalias. I clandestini so ...Non si arrestano gli sbarchi a Lampedusa, dove nella notte sono giunti 170 migranti, a bordo di cinque imbarcazioni. Tutti, dopo i primi accertamenti sanitari, sono stati accompagnati nell'hotspot di ...