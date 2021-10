Red Bull, Newey ritorna dopo la caduta in bici: 'Ha dovuto subire diverse operazioni' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un brutto incidente in bicicletta durante la pausa estiva è stato all'origine dell'assenza di Adrian Newey al box della Red Bull, assenza che si è conclusa due domeniche fa nel corso del GP di Turchia. Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un brutto incidente incletta durante la pausa estiva è stato all'origine dell'assenza di Adrianal box della Red, assenza che si è conclusa due domeniche fa nel corso del GP di Turchia.

