“Quando sarà abolito il green pass”. La prima previsione (con data) dalla politica (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’utilizzo del green pass potrebbe avere una data di scadenza. Lo rende noto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Secondo il politico della Lega, il lasciapassare verde verrà probabilmente abolito ed eliminato dal primo gennaio 2022. Tutto si basa, naturalmente, sulla campagna vaccinale che, dice Fedriga, “Deve raggiunge il 90 per cento”. E ancora: “Penso che vi siano le possibilità di eliminare il green pass. Credo possa succedere entro la fine dell’anno”. Il presiedente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, lo afferma al Corriere della Sera. Poco dopo lo stesso si sposta a parlare delle proteste contro lo stesso green pass: “La situazione non è stata critica. La stessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’utilizzo delpotrebbe avere unadi scadenza. Lo rende noto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Secondo il politico della Lega, il lasciaare verde verrà probabilmenteed eliminato dal primo gennaio 2022. Tutto si basa, naturalmente, sulla campagna vaccinale che, dice Fedriga, “Deve raggiunge il 90 per cento”. E ancora: “Penso che vi siano le possibilità di eliminare il. Credo possa succedere entro la fine dell’anno”. Il presiedente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, lo afferma al Corriere della Sera. Poco dopo lo stesso si sposta a parlare delle proteste contro lo stesso: “La situazione non è stata critica. La stessa ...

LucaBizzarri : Certo che se avresti potuto e, per scelta, non ti sei vaccinato, quando tutto sarà finito(e presto sarà finito, gra… - cacuz79 : RT @arabellara: Ho sempre più la sensazione che quando si sarà raggiunto il 110%di vaccinati molti di coloro che oggi sono favorevoli al GP… - 56assist : @HaugeFan @Psi0_ Perché noi compriamo in Ligue 2. Quando ci sarà la retrocessione matematica arriva. - Eman07460682 : RT @triolo_antonio: Quando il #greenpass di cui andate fieri diventerà #rosso impedendovi di rinnovare la carta d'identità perché non avete… - MattiaWaTardis : Vuoi dire che si stanno rendendo conto che li hanno solo usati? ?? Poverini. Fanno quasi tenerezza. Chissà quando re… -

