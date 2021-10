Pallone d’Oro 2021, De Bruyne incorona Lewandowski: “Se lo merita per gli ultimi 2 anni” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski si merita il Pallone d’Oro 2021. Secondo il fantasista belga del Manchester City, l’attaccante del Bayern Monaco dovrebbe vincere il premio perché dovrebbero essere presi in considerazione gli ultimi due anni (nel 2020 il trofeo non è stato assegnato): “Se dovessi scegliere, guarderei agli ultimi due anni. Sceglierei Lewandowski per quello che ha fatto, ha segnato tanti gol e vinto tanto con il Bayern”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per Kevin De, Robertsiil. Secondo il fantasista belga del Manchester City, l’attaccante del Bayern Monaco dovrebbe vincere il premio perché dovrebbero essere presi in considerazione glidue(nel 2020 il trofeo non è stato assegnato): “Se dovessi scegliere, guarderei aglidue. Scegliereiper quello che ha fatto, ha segnato tanti gol e vinto tanto con il Bayern”. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Patrice Evra sul Pallone D’Oro: “Sono stufo di veder vincere Messi. Per me lo merita uno tra Jorginho e Kanté, se d… - riccardo_marchi : @GoalItalia Anche io anni fa fui escluso dalla lista del pallone d'oro, ma non mi sono offeso. - belottiano : RT @KimmichMerd4: Faccia ridi/piangi bravo merda sono con Kjaer candidato al pallone d'oro suca - KimmichMerd4 : Faccia ridi/piangi bravo merda sono con Kjaer candidato al pallone d'oro suca - alei1004 : Pogba pallone d’oro 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Pallone d’Oro Ronaldo, né Messi né Jorginho: il favorito per il Pallone d'Oro stupisce tutti Corriere dello Sport