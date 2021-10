Orrore a Milano, 50enne mura il cadavere della madre per intascare la pensione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott — madre murata per poi intascare la pensione, nei pressi di Milano. Sembra quasi un thriller dai contorni grotteschi, e invece è realtà. È stato lo stesso uomo a confessare tutto ai carabinieri, dopo essere stato denunciato per occultamento di cadavere. Il motivo di un gesto così macabro, prima ancora che folle, riguarda la pensione che percepiva l’anziana signora. madre murata a Buccinasco, Milano Secondo quanto riporta il Mattino, la madre di Buccinasco (Milano) è stata murata in camera da letto. Avvolta in sacchi di plastica, l’uomo – un 50enne – aveva poi ricoperto il tutto con l’argilla. Il motivo? Continuare a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott —ta per poila, nei pressi di. Sembra quasi un thriller dai contorni grotteschi, e invece è realtà. È stato lo stesso uomo a confessare tutto ai carabinieri, dopo essere stato denunciato per occultamento di. Il motivo di un gesto così macabro, prima ancora che folle, riguarda lache percepiva l’anziana signora.ta a Buccinasco,Secondo quanto riporta il Mattino, ladi Buccinasco () è statata in camera da letto. Avvolta in sacchi di plastica, l’uomo – un– aveva poi ricoperto il tutto con l’argilla. Il motivo? Continuare a ...

