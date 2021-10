Oroscopo Paolo Fox e Branko oggi 18 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quali novità arriveranno dalle stelle oggi 18 ottobre 2021? Scopriamolo insieme con l’Oroscopo di Paolo Fox e Branko con le previsioni per i primi segni zodiacali. Ariete: Fox – Dovrete affrontate questa settimana con forza e decisione! Branko – Ascoltate i consigli delle stelle. Toro: Fox – oggi accuserete un leggero calo fisico. Branko – dovrete usare prudenza su tutti i fronti. Gemelli: Fox – La settimana avrà un buon inizio. Branko – Mercurio è favorevole per i nuovi incontri, approfittatene. Cancro: Fox – siate prudenti sono arrivo due giornate faticose! Branko – Usate cautela qualcuno potreste dover affrontare un antagonista molto ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quali novità arriveranno dalle stelle182021? Scopriamolo insieme con l’diFox econ le previsioni per i primi segni zodiacali.: Fox – Dovrete affrontate questa settimana con forza e decisione!– Ascoltate i consigli delle stelle.: Fox –accuserete un leggero calo fisico.– dovrete usare prudenza su tutti i fronti.: Fox – La settimana avrà un buon inizio.– Mercurio è favorevole per i nuovi incontri, approfittatene.: Fox – siate prudenti sono arrivo due giornate faticose!– Usate cautela qualcuno potreste dover affrontare un antagonista molto ...

