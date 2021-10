Oltre 300 invitati e un costo di quasi 2 milioni: matrimonio in grande stile per la coppia vip (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quando si dice matrimonio in grande stile. Ma in questo caso è calzante anche l’espressione “non badare a spese”: gli sposini, ovviamente vip, che si sono giurati amore eterno lo scorso fine settimana hanno invitato 300 ospiti ad assistere al loro giorno speciale che, dicono, alla fine dei conti è costato quasi due milioni di dollari. La coppia, 25 anni lei e 30 lui, si è conosciuta nel 2016 nei cortili dell’università di Stanford, dove all’epoca entrambi erano studenti. A unirli anche l’equitazione visto che lei cavalca da quando è piccola e lui è un cavallerizzo professionista e infatti ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A gennaio 2020 si sono fidanzati ufficialmente, come mostrato anche su Instagram, e ora, ottobre 2021, sono diventati marito e moglie. La location delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quando si dicein. Ma in questo caso è calzante anche l’espressione “non badare a spese”: gli sposini, ovviamente vip, che si sono giurati amore eterno lo scorso fine settimana hanno invitato 300 ospiti ad assistere al loro giorno speciale che, dicono, alla fine dei conti è costatoduedi dollari. La, 25 anni lei e 30 lui, si è conosciuta nel 2016 nei cortili dell’università di Stanford, dove all’epoca entrambi erano studenti. A unirli anche l’equitazione visto che lei cavalca da quando è piccola e lui è un cavallerizzo professionista e infatti ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A gennaio 2020 si sono fidanzati ufficialmente, come mostrato anche su Instagram, e ora, ottobre 2021, sono diventati marito e moglie. La location delle ...

Advertising

Link4Universe : La Terra, fotografata da umani, da oltre 300.000 km di distanza, nel 1969, durante la missione Apollo 10 della NASA. - Giacinto_Bruno : RT @ilfoglio_it: Questa mattina al porto di Trieste i manifestanti contrari al #greenpass erano circa 300 in mattinata, sono diventati oltr… - SandraM0027 : infatti guardo quelli, genio. Da noi, 80% vaccinati, 24 morti. Romania vaccinati al 28% oltre 300 al giorno con men… - PasqualeCacace5 : RT @ilfoglio_it: Questa mattina al porto di Trieste i manifestanti contrari al #greenpass erano circa 300 in mattinata, sono diventati oltr… - ilfoglio_it : Questa mattina al porto di Trieste i manifestanti contrari al #greenpass erano circa 300 in mattinata, sono diventa… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 300 Ecobonus auto 2022 confermato! Come funzionano gli incentivi ... da 300 milioni resteranno disponibili solo 100 milioni di euro. Di questi fondi, una buona parte (... e possiedono - oltre all'auto elettrica - una vettura alimentata a benzina. Le più curiose a tale ...

Pioggia di soldi per il turismo: sarà una torta da 1,7 miliardi I lavori dovranno poi essere effettuati e completati entro e non oltre il 31 dicembre 2024, come ... L'obiettivo è quello di sostenere 300 medie aziende entro il 31 dicembre 2025. Ultima misura è quella ...

Palermo, il "Barbera" aperto per le giornate FAI: oltre 300 visite TifosiPalermo Finti autotrasportatori rubano alla Profilglass alluminio per un milione di euro: denunciati 4' di lettura Fano 18/10/2021 - Una montagna di lingotti di alluminio. Ben 300 tonnellate, per un valore di circa un milione di euro. A tanto ammontava il bottino trafugato da almeno tre persone indag ...

Ritrovati a Mazzano 300 quintali di alluminio rubati con 14 tir Erano stati rubati lo scorso settembre a un'azienda di Fano, che li aveva comprati da Singapore per un milione di euro ...

... damilioni resteranno disponibili solo 100 milioni di euro. Di questi fondi, una buona parte (... e possiedono -all'auto elettrica - una vettura alimentata a benzina. Le più curiose a tale ...I lavori dovranno poi essere effettuati e completati entro e nonil 31 dicembre 2024, come ... L'obiettivo è quello di sosteneremedie aziende entro il 31 dicembre 2025. Ultima misura è quella ...4' di lettura Fano 18/10/2021 - Una montagna di lingotti di alluminio. Ben 300 tonnellate, per un valore di circa un milione di euro. A tanto ammontava il bottino trafugato da almeno tre persone indag ...Erano stati rubati lo scorso settembre a un'azienda di Fano, che li aveva comprati da Singapore per un milione di euro ...