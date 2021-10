No Green Pass, denunciati 40 anarchici infiltrati a Milano. FdI: Lamorgese chiarisca (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono una quarantina – legate all’area anarchica milanese e varesina – le persone che a ore verranno denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e manifestazione non preavvisata dopo il corteo no Green Pass di sabato scorso a Milano. I manifestanti, circa 10mila persone riunitesi senza preavviso, hanno attraversato il centro tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi alla Regione Lombardia, alla sede del Corriere della Sera e alla Cgil. Oltre cento i manifestanti identificati, due gli arrestati che saranno processati per direttissima. La protesta massiccia di Milano ha colto di sorpresa il governo Draghi che non si aspettava una partecipazione così ampia – non c’erano solo anarchici ma, soprattutto, migliaia di semplici cittadini stanchi di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono una quarantina – legate all’area anarchica milanese e varesina – le persone che a ore verranno denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e manifestazione non preavvisata dopo il corteo nodi sabato scorso a. I manifestanti, circa 10mila persone riunitesi senza preavviso, hanno attraversato il centro tentando, senza riuscirci, di avvicinarsi alla Regione Lombardia, alla sede del Corriere della Sera e alla Cgil. Oltre cento i manifestanti identificati, due gli arrestati che saranno processati per direttissima. La protesta massiccia diha colto di sorpresa il governo Draghi che non si aspettava una partecipazione così ampia – non c’erano soloma, soprattutto, migliaia di semplici cittadini stanchi di ...

