No green pass, Crisanti a La7: “Usino ogni giorno la mascherina Ffp2, è più efficace dei tamponi” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “A livello di popolazione difficilmente si arriverà al 95% di vaccinati, c’è uno zoccolo duro che ha paura del vaccino. E se si internalizza la fobia del vaccino diventa irrazionale. A questo punto non possiamo creare una contrapposizione sociale, dobbiamo trovare un modo per recuperarle queste persone. Che si mettessero tutti i giorni la mascherina Ffp2 e basta”. Così Andrea Crisanti all’Aria che tira su La7, commentando la situazione sui no green pass. “Tra tamponi e mascherina Ffp2? Sicuramente è più efficace la mascherina“, specifica ancora il microbiologo, sottolineando, come aveva già puntualizzato, che “il green pass non è uno strumento di prevenzione” e che quindi “usassero la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) “A livello di popolazione difficilmente si arriverà al 95% di vaccinati, c’è uno zoccolo duro che ha paura del vaccino. E se si internalizza la fobia del vaccino diventa irrazionale. A questo punto non possiamo creare una contrapposizione sociale, dobbiamo trovare un modo per recuperarle queste persone. Che si mettessero tutti i giorni lae basta”. Così Andreaall’Aria che tira su La7, commentando la situazione sui no. “Tra? Sicuramente è piùla“, specifica ancora il microbiologo, sottolineando, come aveva già puntualizzato, che “ilnon è uno strumento di prevenzione” e che quindi “usassero la ...

