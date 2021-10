Morto per un selfie. Andrea, 29 anni, caduto nel vuoto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Imola, la tragedia durante la gita. Un momento di divertimento per Andrea Cembali (detto Fati) in gita con un amico, poi trasformato in un dramma di cui tutti non riescono a capacitarsi. La triste vicenda che ha segnato per sempre la vita del 29enne di Imola, riporta alla mente il nome di Alberto Caprara, docente di Ingegneria, il cui cadavere è stato trovato nel 2012 dopo essere precipitato dalla cresta del Corno. La coppia di amici aveva raggiunto i 1.850 metri di altezza poi la tragedia è avvenuta lungo la via dei Balzi dell’Ora, Comprensorio Corno alle Scale, nel bolognese. Come di consuetudine, anche Andrea desiderava una foto che immortalasse quel momento di svago e di relax trascorso in compagnia dell’amico, ma purtroppo la gita si è trasformata in tragedia. Poco prima di scattare quel selfie, Andrea ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Imola, la tragedia durante la gita. Un momento di divertimento perCembali (detto Fati) in gita con un amico, poi trasformato in un dramma di cui tutti non riescono a capacitarsi. La triste vicenda che ha segnato per sempre la vita del 29enne di Imola, riporta alla mente il nome di Alberto Caprara, docente di Ingegneria, il cui cadavere è stato trovato nel 2012 dopo essere precipitato dalla cresta del Corno. La coppia di amici aveva raggiunto i 1.850 metri di altezza poi la tragedia è avvenuta lungo la via dei Balzi dell’Ora, Comprensorio Corno alle Scale, nel bolognese. Come di consuetudine, anchedesiderava una foto che immortalasse quel momento di svago e di relax trascorso in compagnia dell’amico, ma purtroppo la gita si è trasformata in tragedia. Poco prima di scattare quel...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un giocatore di basket di 32 anni in forza alla Fortitudo Messina, é morto nell'ospedale di Reggio Calabria dove er… - repubblica : Castellanza, cade in una vasca di depurazione per recuperare il pallone: morto 15enne - riccardomagi : Il pensiero oggi non può non andare ad #AldoBianzino arrestato per poche piante di #cannabis nell'orto, morto 14ann… - julynko2000 : RT @parallelecinico: Haithem Fathallah, nato ad Agrigento, era un gran giocatore nelle minors siciliane. Oggi, durante il match tra la sua… - beppegala : RT @giusepperizzos: Io:'Ieri la Lombardia, per la prima volta, grazie ai vaccini, non ha avuto un morto per Covid e tanto in quindicimila h… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto per Sauna killer, morte asfissiate 4 persone della stessa famiglia in un resort di lusso Turisti morto in sauna, indagini in corso Le vittime sono marito e moglie di 60 e 59 anni, la loro ... Le autorità hanno interrogato l'intero staff dell'hotel per venire a capo del mistero della morte ...

Malore in campo, giocatore di basket muore all'ospedale a 32 anni La partita è stata subito sospesa per soccorrere il cestista. Il giocatore é stato portato in ospedale con un'ambulanza, ma é morto poco dopo il ricovero. I primi soccorsi Dopo che Fathallah si é ...

Migrante morto per incendio in Calabria,trovato carbonizzato ANSA Nuova Europa Malore in campo, giocatore di basket muore all'ospedale a 32 anni Il malore in campo, poi la corsa in ospedale ma per il giocatore di basket Haitem Jabeur Fathallah, 32enne in forza alla Fortitudo Messina non c'è stato nulla ...

Elio Coletti trovato morto: era scomparso due giorni fa mentre cercava funghi Uscito venerdì per cercare funghi, Elio Coletti è stato trovato morto vicino alla Casera: sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente.

Turistiin sauna, indagini in corso Le vittime sono marito e moglie di 60 e 59 anni, la loro ... Le autorità hanno interrogato l'intero staff dell'hotelvenire a capo del mistero della morte ...La partita è stata subito sospesasoccorrere il cestista. Il giocatore é stato portato in ospedale con un'ambulanza, ma époco dopo il ricovero. I primi soccorsi Dopo che Fathallah si é ...Il malore in campo, poi la corsa in ospedale ma per il giocatore di basket Haitem Jabeur Fathallah, 32enne in forza alla Fortitudo Messina non c'è stato nulla ...Uscito venerdì per cercare funghi, Elio Coletti è stato trovato morto vicino alla Casera: sarebbe rimasto vittima di un tragico incidente.