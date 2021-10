Monza, positivo all'alcol test finisce in carcere 12 anni dopo: colpa di una dimenticanza dell'avvocato (Di lunedì 18 ottobre 2021) commenta E' rimasto stupefatto, quando i militari prima lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi condotto in carcere a Monza. Un 54enne brianzolo ha così appreso di essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 ottobre 2021) commenta E' rimasto stupefatto, quando i militari prima lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito e poi condotto in. Un 54enne brianzolo ha così appreso di essere ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Monza, positivo all'alcol test finisce in carcere 12 anni dopo: colpa di una dimenticanza dell'avvocato #monza… - marfederzn : RT @MediasetTgcom24: Monza, positivo all'alcol test finisce in carcere 12 anni dopo: colpa di una dimenticanza dell'avvocato #monza https:… - A5359201 : RT @MediasetTgcom24: Monza, positivo all'alcol test finisce in carcere 12 anni dopo: colpa di una dimenticanza dell'avvocato #monza https:… - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Monza, positivo all'alcol test finisce in carcere 12 anni dopo: colpa di una dimenticanza dell'avvocato #monza https:… - franca_fm : RT @MediasetTgcom24: Monza, positivo all'alcol test finisce in carcere 12 anni dopo: colpa di una dimenticanza dell'avvocato #monza https:… -