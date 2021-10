Mauro Icardi smentisce tutte le voci e posta delle foto con Wanda Nara

(Di lunedì 18 ottobre 2021) LediIn queste ultime ore non si fa che parlare della vita privata di. Era da un po’ che l’attaccante e la sua compagnanon erano al centro dell’attenzione mediatica, eppure qualcosa sembra essere successo. A far scattare l’allarme una storia Instagram pubblicata dall’ex L'articolo proviene da Novella 2000.

Wanda Nara ha scoperto che "mi tesoro" come Lei chiamava, se la intende con una sventola (si può scrivere o è oggetto di sessismo acuto?) compatriota, Eugenia Maria Suarez detta China ma ...Crisi rientrata trae Wanda Nara ? Lei aveva palesato su Instagram un messaggio che ci faceva pensare ad un possibile tradimento, offendendo l'ipotetico "terzo incomodo": " Un'altra famiglia rovinata per una ...Dalle voci sulla rottura con Wanda Nara agli scatti insieme a sua moglie. Così Mauro Icardi smentisce i gossip sul suo conto ...Basta consultare l'almanacco e scegliere una figurina tra le tante dei calciatori e ripetere lo stesso strillo Lo stesso Icardi aveva portato via la succitata Wanda al sodale Maxi Lopez con la quale l ...