Manuela Arcuri torna sul set, ma la voglia di un altro bambino è tanta: «Vorrei anche adottarne uno»

Manuela Arcuri si mette a nudo a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin torna a parlare della sua vita, raccontando la forza di una donna che ha deciso di abbandonare tutto per il figlio Mattia e ora è pronta a rilanciarsi nel lavoro. Ma forse ci sarà spazio anche per un altro bambino con il suo amato Giovanni. La forza di Manuela viene dalla sua famiglia capace di darle valori veri e sinceri. «Mia mamma è sempre stata il pilastro della mia vita. È stata quella che mi ha dato la forza di andare avanti nei momenti bui. Mio papà è un po' più schivo, non ama stare sotto i riflettori e per questo non ne parlo molto. Ma li amo molto entrambi e nonostante siano separati sono riusciti a trasmettermi il valore dell'unione che una famiglia deve sempre avere e per questo gli ...

