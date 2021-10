Madre!, Darren Aronofsky: "Ho ricevuto le miglior mail di odio di sempre!" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Darren Aronofsky ha ricordato divertito le folli reazioni degli spettatori più critici dopo la visione del controverso Madre! Il regista Darren Aronofsky, ospite in Egitto dell'El Gouna Film Festival, è tornato a parlare dell'accoglienza controversa ricevuta dal suo Madre! confessando di aver ricevuto le miglior mail di odio di sempre. Dopo quattro anni, i clamori per Madre, metafora visionaria di Darren Aronofsky su religione, maternità e genesi, non si sono ancora del tutto placati. Il regista lo spiega divertito nel corso della masterclass tenuta in Egitto in cui ha parlato della sua carriera. Il film interpretato da Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer ha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha ricordato divertito le folli reazioni degli spettatori più critici dopo la visione del controversoIl regista, ospite in Egitto dell'El Gouna Film Festival, è tornato a parlare dell'accoglienza controversa ricevuta dal suoconfessando di averledidi sempre. Dopo quattro anni, i clamori per Madre, metafora visionaria disu religione, maternità e genesi, non si sono ancora del tutto placati. Il regista lo spiega divertito nel corso della masterclass tenuta in Egitto in cui ha parlato della sua carriera. Il film interpretato da Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle Pfeiffer ha ...

