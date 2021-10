Lo aveva indossato nel 2011. E dopo tre figli le sta ancora bene.... Beata lei! (Di lunedì 18 ottobre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Kate Middleton lo aveva indossato l’ultima volta ai Bafta 2011. Poi le sue assistenti lo avevano riposto da qualche parte nel suo immenso guardaroba. Dieci anni dopo, con tre figli alle spalle, la duchessa di Cambridge non solo ha reindossato un capo del suo designer preferito, Alexander McQueen (che le ha firmato anche l’abito da sposa firmato Sarah Burton), ma ha dimostrato la stessa grazia di allora. Kate e William, entrambi 39 anni, hanno partecipato domenica sera ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Kate Middleton lol’ultima volta ai Bafta. Poi le sue assistenti lono riposto da qualche parte nel suo immenso guardaroba. Dieci anni, con trealle spalle, la duchessa di Cambridge non solo ha reun capo del suo designer preferito, Alexander McQueen (che le ha firmato anche l’abito da sposa firmato Sarah Burton), ma ha dimostrato la stessa grazia di allora. Kate e William, entrambi 39 anni, hanno partecipato domenica sera ...

